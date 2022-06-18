Никита Надточий с позывным "Раз-Два” назначен новым командиром националистического полка "Азов"*.
Об этом сообщил бывший командир нацистов Максим Зорин.
Отмечается, что Надточий заменит Дениса Прокопенко (позывной "Редис"), который сейчас находится в СИЗО ДНР. По информации, новый командир будет собирать и подготавливать нацбат к продолжению выполнения военных задач.
Напомним, 20 мая Минобороны Российской Федерации сообщило, что территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе освобождена от украинских нацистов "Азов"*. Всего с территории предприятия сдались в плен 2439 украинских боевиков.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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