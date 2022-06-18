Вместо Прокопенко новым командиром "Азова"* стал Никита Надточий

Никита Надточий с позывным "Раз-Два” назначен новым командиром националистического полка "Азов"*.

Об этом сообщил бывший командир нацистов Максим Зорин.

Отмечается, что Надточий заменит Дениса Прокопенко (позывной "Редис"), который сейчас находится в СИЗО ДНР. По информации, новый командир будет собирать и подготавливать нацбат к продолжению выполнения военных задач.

Напомним, 20 мая Минобороны Российской Федерации сообщило, что территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе освобождена от украинских нацистов "Азов"*. Всего с территории предприятия сдались в плен 2439 украинских боевиков.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.