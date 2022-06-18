"Тайра" после освобождения поблагодарила президента Украины Зеленского

Сегодня, 18 июня, сообщалось, что украинскую националистку Юлию Палевскую обменяли на российских солдат.

В Интернете появилось видео, где украинская военнослужащая Палевская с позывным "Тайра" благодарит президента Украины Владимра Зеленского за "организацию этого обмена".

"Все, кто находится сейчас по ту сторону, знают, что всё получится и все мы будем дома, как дома сейчас я", — заявила националистка.

Ранее сообщалось, что "Тайру" обменяли на "очень высокопоставленных лиц". На кого именно обменяли Палевскую, пока информации нет.

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