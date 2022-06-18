Военкор сообщил, что "Тайру" обменяли на "наших подпольщиков" в Киеве

Российский военный корреспондент Владлен Татарский сообщил, что украинскую националистку Юлию Паевскую (позывной "Тайра") обменяли на "наших подпольщиков" в Киеве.

Военкор это рассказал в стриме у Владимира Соловьёва.

Также прозвучало, что Паевская могла иметь отношение к черной трансплантологии на Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что захваченную в плен неонацистку обменяли на российских военнослужащих. Числившуюся в составе "Азова"* "Тайру" весной взяли в плен в Мариуполе.