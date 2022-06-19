Наёмник из США заявил о полном разладе в рядах ВСУ

На поле боя в Украине происходит "абсолютное шоу". Об этом сообщает американский военный, который принимал участие в боевых действиях в ходе СВО. Он рассказывает о плохой подготовке украинских войск, а СМИ значительно преувеличивают успехи ВСУ. Скриншот переписки с иностранным наёмником опубликовал в своих соцсетях журналист Сет Харп.

"Смерти и ранения были напрасны, потому что это абсолютное шоу. У нас была 2-х часовая перестрелка, позже оказалось, что мы вели её против украинского спецназа… Просто невероятно, что здесь происходит. Я здесь. Я вижу реальность", — значится в сообщении.

Связи между подразделениями нет, мосты разрушены, а силы поддержки находятся на другой стороне. Наёмник рассказывает, что британский снайпер SAS был убит украинским БТР, когда шёл на позицию, так как никто не был предупреждён о том, что он идёт.

"Дают парня, который никогда не пользовался автоматическим гранатомётом, а потом говорят, что он будет нашей косвенной поддержкой в ночное время с расстояния 1,2 км. Я не выдумаваю это. Это чертовски плохое шоу".