У пленного Эндрю Хилла нашли координаты захоронения 280 мирных жителей

Координаты захоронения 280 мирных граждан нашли в блокноте попавшего в плен наёмника из Великобритании Эндрю Хилла.

Об этом сообщило РИА Новости.

"Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан (с указанием координат 50.521318; 30.204626)... До сих пор нет дохода, сбережения иссякают", — сказано в тетради британца, взятого в плен российскими военнослужащими в ходе спецоперации на Украине.

По данным онлайн-карт, указанные в дневнике координаты соответствуют адресу: Киевская область, точка между Ирпенью и Бучей, скорее всего, улица Вокзальная в Ирпене.

Дата записи в блокноте британского наёмника не указана.

Напомним, двое граждан Великобритании взяты в плен в Мариуполе. Сейчас они ожидают суда, обоим грозит смертная казнь.

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