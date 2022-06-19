Генерал ФРГ Герхартц: НАТО должно быть готово к применению ядерного оружия в СВО

НАТО следует быть готовым к ответу, если Россия нанесёт ядерный удар по Украине. Об этом заявил генерал-лейтенант Люфтваффе Инго Герхартц на международном симпозиуме Seapowers в городе Киль.

Подготовиться к такому удару альянсу надо заблаговременно, считает генерал ВВС Германии, так как чрезвычайная ситуация может произойти в "любой момент". Герхартц полагает, что Россия может применить свою ядерную триаду в ходе СВО на Украине:

"Для надёжного сдерживания нам нужны как средства поражения, так и политическая воля, чтобы реализовать ядерное сдерживание, если это необходимо".

Тема с применением Россией ядерного оружия в ходе спецоперации муссируется в СМИ давно. Однако Москва неоднократно подчёркивает, что применение любых ядерных боеприпасов полностью исключено. Заявления западных средств массовой информации являются провокацией в сторону РФ. В ответ на это бывший глава МИД Польши Радослав Сикорски предложил передать Киеву несколько таких боеголовок, чтобы "защитить независимость".