НАТО следует быть готовым к ответу, если Россия нанесёт ядерный удар по Украине. Об этом заявил генерал-лейтенант Люфтваффе Инго Герхартц на международном симпозиуме Seapowers в городе Киль.
Подготовиться к такому удару альянсу надо заблаговременно, считает генерал ВВС Германии, так как чрезвычайная ситуация может произойти в "любой момент". Герхартц полагает, что Россия может применить свою ядерную триаду в ходе СВО на Украине:
"Для надёжного сдерживания нам нужны как средства поражения, так и политическая воля, чтобы реализовать ядерное сдерживание, если это необходимо".
Тема с применением Россией ядерного оружия в ходе спецоперации муссируется в СМИ давно. Однако Москва неоднократно подчёркивает, что применение любых ядерных боеприпасов полностью исключено. Заявления западных средств массовой информации являются провокацией в сторону РФ. В ответ на это бывший глава МИД Польши Радослав Сикорски предложил передать Киеву несколько таких боеголовок, чтобы "защитить независимость".
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