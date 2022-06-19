Помощник главы Чечни Апты Алаудинов продемонстрировал найденный в Северодонецке тайник с большим количеством зарубежного оружия, спрятанный украинскими военными.
Алаудинов отметил, что в распоряжении его бойцов уже есть абсолютно все виды натовского вооружения.
"Все, что в блоке НАТО только по-моему есть, у нас уже есть все. Все разновидности (оружия — Прим. ред.). Но мы считаем, что намного надежнее наш РПГ (ручной противотанковый гранатомет — Прим. ред.)", — поделился своим мнением Алаудинов в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Помощник Кадырова рассказал о найденном его бойцами большом тайнике с иностранным оружием в Северодонецке, в котором были, в частности, новые противотанковые комплексы Javelin из США, польские бесшумные миномёты и шведско-британские комплексы NLAW.
При этом Алаудинов уверен, что даже массовые поставки иностранного оружия никак не помогут Киеву.
"Если они (западные страны — Прим. ред.) думают, что они поменяют ситуацию, отправляя им это вооружение, конечно, они заблуждаются. Мы это им доказываем на деле", — заключил Алаудинов.
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