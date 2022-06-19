Полковник Алёхин: ВС РФ зачистят "Азот" от боевиков ВСУ быстрее, чем в Мариуполе

Порядка тысячи военных украинской армии находятся на территории химкомбината "Азот" в Северодонецке. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Также МВД Республики сообщает, что вместе с ВСУ там могут скрываться наёмники из Великобритании, Польши и Соединённых Штатов.

Ситуация схожа с Мариуполем, где на заводе "Азовсталь" долгое время находились украинские бойцы. Однако зачистить "Азот" ВС РФ смогут быстрее, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.

"Я не думаю, что это сидение займёт по времени столько же, сколько это было в Мариуполе. Я не скажу, что они сдадутся в плен завтра-послезавтра, но операция по зачистке промышленной зоны пройдёт быстрее, чем зачистка "Азовстали", — высказал своё мнение Алёхин в беседе с изданием "Украина.ру".

Сам Северодонецк отходит под контроль сил РФ и ЛНР планомерно. Идёт зачистка улиц, кварталов, городских застроек и лесных массивов, сообщил обозреватель.