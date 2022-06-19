Литовкин: СВО повторится через пять лет, если сейчас не освободить всю Украину

Если в ходе нынешней СВО не освободить всю территорию Украины от националистов, то Россия будет вынуждена начать новую операцию. Такого мнения придерживается военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он считает, что ликвидировать нужно всех националистов, так как они могут возродится, если оставить хоть какую-то часть незалежной под контролем Киева.

"Если мы не всю Украину освободим, что через пять с лишним лет, может быть, раньше, нам придётся повторять эту спецоперацию заново, с большими трудностями", — высказался Литовкин в беседе с изданием "Украина.ру".

Но у России могут возникнуть проблемы с человеческим, финансовым, экономическим и военным потенциалом, чтобы провести СВО в полном объёме, считает эксперт.