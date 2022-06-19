Если в ходе нынешней СВО не освободить всю территорию Украины от националистов, то Россия будет вынуждена начать новую операцию. Такого мнения придерживается военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Он считает, что ликвидировать нужно всех националистов, так как они могут возродится, если оставить хоть какую-то часть незалежной под контролем Киева.
"Если мы не всю Украину освободим, что через пять с лишним лет, может быть, раньше, нам придётся повторять эту спецоперацию заново, с большими трудностями", — высказался Литовкин в беседе с изданием "Украина.ру".
Но у России могут возникнуть проблемы с человеческим, финансовым, экономическим и военным потенциалом, чтобы провести СВО в полном объёме, считает эксперт.
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