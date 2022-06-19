Хатылёв о секрете успеха ВС РФ в боях с ВСУ: количество превращается в качество

В ходе военной спецоперации на Украине ВС РФ используют современную технику и передовые методы ведения боёв. Россия сможет одержать победу на поле боя с любым противником, считает военный эксперт, бывший начальник зенитных ракетных войск командования спецназначения ВВС РФ Сергей Хатылёв.

Несмотря на то, что Украину накачивают турецкими БПЛА "Байрактар", а США, Канада и Австралия обещают поставить для нужд ВСУ всевозможные беспилотники, преимущество ВС РФ на поле боя будет достигнуто постепенно. По словам Хатылёва, Россия владеет суперсовременными БПЛА, а более ранние модели модернизируют. Всё это необходимо перевести в количество.

"Количество превращается в качество, но не наоборот. Мы можем побеждать противника и меньшими средствами, эффективно используя передовую современную систему управления — это и есть военное искусство", — цитирует эксперта "Политическая экспертиза".