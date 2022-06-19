В ходе военной спецоперации на Украине ВС РФ используют современную технику и передовые методы ведения боёв. Россия сможет одержать победу на поле боя с любым противником, считает военный эксперт, бывший начальник зенитных ракетных войск командования спецназначения ВВС РФ Сергей Хатылёв.
Несмотря на то, что Украину накачивают турецкими БПЛА "Байрактар", а США, Канада и Австралия обещают поставить для нужд ВСУ всевозможные беспилотники, преимущество ВС РФ на поле боя будет достигнуто постепенно. По словам Хатылёва, Россия владеет суперсовременными БПЛА, а более ранние модели модернизируют. Всё это необходимо перевести в количество.
"Количество превращается в качество, но не наоборот. Мы можем побеждать противника и меньшими средствами, эффективно используя передовую современную систему управления — это и есть военное искусство", — цитирует эксперта "Политическая экспертиза".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Американский специалист заявил, что находится в замешательстве из-за работы российской станции постановки помех Р-330Ж "Житель".