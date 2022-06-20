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Подполковник СБУ Прозоров показал тайную тюрьму в аэропорту Мариуполя

Силовые структуры

В аэропорту Мариуполя в 2014-2015 гг. находилась тайная тюрьма-"библиотека", где содержались ополченцы и сочувствующие ДНР.

Подполковник СБУ Прозоров показал тайную тюрьму в аэропорту Мариуполя

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров для РИА Новости снял видеоэкскурсию по воздушным воротам города, в том числе и по помещениям этой тюрьмы.

В марте объединённые силы взяли контроль над аэропортом. В одном из залов в 2014 году располагался батальон "Днепр" из Днепропетровска. Тайная тюрьма располагалась у входа в помещения ресторана, который находился на втором этаже, а на первом располагались холодильники, используемые как камеры.

Офицер СБУ показал, куда приезжали машины с "сепаратистами". На входе дежурил боевик нацгвардии, который вел учёт прибывших.

Прозоров также показал помещения, где пытали задержанных.

"Вся внутренняя обивка этих холодильных камер снята… Здесь только утеплитель. Сверху они были обиты металлическим покрытием, как внутри холодильников", — рассказал экс-подполковник и добавил, что покрытие сняли, чтобы скрыть следы пыток: кровь по всем стенам и потолку.

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Экс-подполковник СБУ показал тайную тюрьму в аэропорту Мариуполя
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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