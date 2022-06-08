Иеромонах Феофан посетил в Мариуполе подвал Службы безопасности Украины, где над ним издевались целый месяц.
По его словам, находился он там по обвинению в терроризме. Националисты его пытали, выбивая признательные показания.
В подвале Феофан нашёл металлический ящик с человеческими костями, противогазы, костюм химзащиты и много боеприпасов.
"Готовились к обороне, как Брестская крепость, а не выстояли и двух месяцев", — на кадрах слышен голос монаха.
СБУ в Мариуполе арестовала его в марте 2015 года, в начале апреля того же года руководство Донецкой Народной Республики добилось его освобождения в рамках обмена военнопленными.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.