Иеромонах Феофан в Мариуполе побывал в подвале СБУ, где его пытали

Иеромонах Феофан посетил в Мариуполе подвал Службы безопасности Украины, где над ним издевались целый месяц.

По его словам, находился он там по обвинению в терроризме. Националисты его пытали, выбивая признательные показания.

В подвале Феофан нашёл металлический ящик с человеческими костями, противогазы, костюм химзащиты и много боеприпасов.

"Готовились к обороне, как Брестская крепость, а не выстояли и двух месяцев", — на кадрах слышен голос монаха.

СБУ в Мариуполе арестовала его в марте 2015 года, в начале апреля того же года руководство Донецкой Народной Республики добилось его освобождения в рамках обмена военнопленными.

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