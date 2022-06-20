Кедми о Макроне, Шольце и Драги: "Трое несчастных приехали к четвёртому убогому"

Лидерам Европейского Союза следовало бы навести порядок в собственных странах, прежде чем ехать к Владимиру Зеленскому в Киев.

Об этом сообщил военный эксперт и политолог Яков Кедми.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц, французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги совершили рабочий визит на Украину, где встретились с главой Незалежной.

"Трое несчастных приехали к четвёртому убогому, и говорят: сейчас мы тебя научим. А то, что он говорит, это для психиатра: "Украинские войска войдут в Крым". А почему в Крым, почему не в Ростов-на-Дону? А почему не в Москву?" — заявил эксперт в эфире программы "Нейтральная зона".

Ранее сообщалось, что французам не понравилось, как выглядел и вёл себя Зеленский во время встречи с французским коллегой.