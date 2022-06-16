Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что западные страны договорились не предоставлять Киеву определенные виды оружия.
Например, на Украину не "дадут" штурмовые самолёты и танки, сообщило украинское агентство "Укринформ".
Глава Франции, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги с визитом прибыли на Украину, где встретились с Владимиром Зеленским.
"Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнёров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому мы договорились не поставлять определённые вооружения, как, например, штурмовые самолёты или танки", — заявил Макрон при общении с журналистами Незалежной.
Киев в курсе данных договоренностей, подытожил французский лидер.
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