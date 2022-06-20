Ермак о пленном "Азове"*: "Если с ними что-то случится — переговоров не будет"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак высказался о пленных с металлургического комбината "Азовсталь".

"Знаем, что они живы. Что касается условий, этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких они условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы", — отметил украинец.

Также Ермак подчеркнул, что, если с "азовцами"* и прочими, сдавшимися в Мариуполе, что-то случится, никаких переговоров с Российской Федерацией не будет.

Ранее Глава Офиса президента потребовал от США поставок ракетной системы MLRS.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.