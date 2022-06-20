В составе ВСУ воюют целые подразделения наёмников из Польши.
Об этом рассказал один из командиров казачьего полка НМ Луганской Народной Республики. Именно польские формирования понесли весьма серьёзные потери в Камышевахе, отметил он.
"Отчетливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомбами", — цитирует командира РИА Новости.
Хоть польские наёмники и служат в хорошо организованном отряде, это не спасло их от серьёзных потерь.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что на Украину из Польши приехал 1 831 наемник. 378 боевиков уже уничтожили, 272 успели убежать домой, подытожило военное ведомство.
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