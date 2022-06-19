Артиллерия "Отважных" ВС РФ разгромила грузинских наёмников

Артиллеристы группировки "Отважных" ВС РФ разгромили грузинских наёмников, состоящих в украинских формированиях.

Разведчики группировки "О" подтвердили, что батальон "Грузинского легиона", который действовал на северо-западе населённого пункта Мирная Долина на Лисичанском направлении, в результате артиллерийского удара Армии России понёс потери.

Отряд боевиков-наёмников деморализован, снят с позиций, на данный момент идёт ротация на четвёртую бригаду нацгвардии из Лисичанска.

Также сообщается, что ВС РФ возобновили наступление на Харьков. О том, что обстановка в областном центре становится напряжённее, заявили и в генштабе ВСУ.