Артиллеристы группировки "Отважных" ВС РФ разгромили грузинских наёмников, состоящих в украинских формированиях.
Разведчики группировки "О" подтвердили, что батальон "Грузинского легиона", который действовал на северо-западе населённого пункта Мирная Долина на Лисичанском направлении, в результате артиллерийского удара Армии России понёс потери.
Отряд боевиков-наёмников деморализован, снят с позиций, на данный момент идёт ротация на четвёртую бригаду нацгвардии из Лисичанска.
Также сообщается, что ВС РФ возобновили наступление на Харьков. О том, что обстановка в областном центре становится напряжённее, заявили и в генштабе ВСУ.
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