Киев готовит прорыв блокированных в Северодонецке иностранных наёмников

В Северодонецке ситуация на сегодняшний день остаётся напряжённой. Войска от города президент Украины Владимир Зеленский отводить не стал, вместо этого туда были переброшены спецназ и иностранные наёмники. Есть информация, что Киев готовит план спасения боевиков, которые находятся в промзоне, сообщает "Военное обозрение", ссылаясь на украинские источники.

Потери ВСУ в данном регионе очень большие. В Лисичанске, что рядом с Северодонецком, формируется ударная группа из националистических батальонов и подразделений ССО Украины. Цель её создания — вызволить с территории завода "Азот" иностранных боевиков, сообщает источник. Вероятно, данное решение принято из-за пленения ВС России граждан Британии и США, а также потерями среди наёмников.

Подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко сообщает, что на "Азоте" бойцы ВСУ и военные из других государств прикрываются мирными жителями:

"На территории предприятия группировки ВСУ перемещались на открытой местности, прикрываясь людьми, как живым щитом. Они пускали людей и перебегали с одного здания в другое, тем самым не давая нам наносить огневое поражение. Такой тактикой обладают именно иностранные наёмники".

Полноценное наступление невозможно произвести также из-за химикатов, которые украинские солдаты угрожают взорвать, а это может привести к экологической катастрофе.