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Автор Дмитрий Плотников

Military Watch: западные наемники на Украине несут огромные потери

Силовые структуры

Наемники с разных стран на Украине несут большие потери после ракетных ударов российских войск.

Military Watch: западные наемники на Украине несут огромные потери

Также массово выводится из строя техника, переданная бандеровцам Евросоюзом и США. Это заявляют американские эксперты из Military Watch.

Например, Словакия объявила о передаче своего единственного ЗРК С-300, а вскоре после её прибытия на Украину появилась информация об уничтожении ракетной системы. Армия России методично выводит из строя военную технику Запада, а также ликвидирует наемников, приехавших помогать киевскому режиму, пишут эксперты.

Аналитики из Military Watch констатировали, что С-300 когда-то были поставлены Чехословакии, а после распада страны несколько штук было унаследовано Словакией. Если сравнивать с современными версиями, эти комплексы имеют весьма ограниченный функционал - дальность действия менее 100 километров. Переданная Киеву система обладает значительно меньшей мобильностью и не предназначена для обороны больших площадей. Тем не менее ее разбили сразу.

Помимо различной техники, целями ВС РФ становятся наёмники. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что направляемые в помощь Украине иностранцы не будут считаться комбатантами и при задержании лучшее, на что они могут рассчитывать –  уголовная ответственность.

Эксперты из США подчёркивают, Россия намеренно наносит ракетные удары по тем украинским базам, где размещены иностранные наёмники.

Наёмники уже понесли огромные потери в результате ракетных ударов, сообщают журналисты Military Watch. Как последний результат - уничтожение польской ЧВК.

И эти результаты только будут расти.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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