Армия России накопила силы для начала широкомасштабного наступления в ЛНР

Продолжается специальная военная операция на Украине, в ходе которой ВС РФ осуществляют наступление на всех направлениях фронта.

20 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о тяжелейшей ситуации для украинской стороны в Северодонецке. По его словам, город контролируют российские войска. Активные боевые продолжаются в промзоне города.

"Российская армия накопила достаточное количество резервов и начинает широкомасштабное наступление в нашей области", — отметил он.

Под огнём ВС РФ находятся также населённые пункты, расположенные вдоль дороги Лисичанск — Бахмут. По словам Гайдая, Армия России осуществляет наступление по всей области.