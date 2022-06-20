Продолжается специальная военная операция на Украине, в ходе которой ВС РФ осуществляют наступление на всех направлениях фронта.
20 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о тяжелейшей ситуации для украинской стороны в Северодонецке. По его словам, город контролируют российские войска. Активные боевые продолжаются в промзоне города.
"Российская армия накопила достаточное количество резервов и начинает широкомасштабное наступление в нашей области", — отметил он.
Под огнём ВС РФ находятся также населённые пункты, расположенные вдоль дороги Лисичанск — Бахмут. По словам Гайдая, Армия России осуществляет наступление по всей области.
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Силам РФ сдался ещё один военный ВСУ.