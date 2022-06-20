Песков не исключил, что наёмников США приговорят к смертной казни

Пресс-секретарь Владимира Путина России Дмитрий Песков уверен, что взятые в плен на Украине американцы "должны быть наказаны".

Песков назвал граждан США Александра Дрюке и Энди Хьюна "солдатами удачи" и обвинил американцев в том, что они принимали участие в обстрелах представителей Вооружённых сил России.

Пресс-секретарь президента РФ убеждён, что пленённые под Харьковом американцы теперь должны понести ответственность за свои действия.

Ранее суд в ДНР вынес смертный приговор трём иностранцам, участвовавшим в боевых действиях на стороне Украины. К высшей мере наказания приговорили британцев и марокканца.

Ранее адмирал США призвал Россию дважды подумать, прежде чем приговаривать к смерти граждан США.