Пресс-секретарь Владимира Путина России Дмитрий Песков уверен, что взятые в плен на Украине американцы "должны быть наказаны".
Песков назвал граждан США Александра Дрюке и Энди Хьюна "солдатами удачи" и обвинил американцев в том, что они принимали участие в обстрелах представителей Вооружённых сил России.
Пресс-секретарь президента РФ убеждён, что пленённые под Харьковом американцы теперь должны понести ответственность за свои действия.
Ранее суд в ДНР вынес смертный приговор трём иностранцам, участвовавшим в боевых действиях на стороне Украины. К высшей мере наказания приговорили британцев и марокканца.
Ранее адмирал США призвал Россию дважды подумать, прежде чем приговаривать к смерти граждан США.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Силам РФ сдался ещё один военный ВСУ.