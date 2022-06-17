"Подумай дважды, Россия" — в США предупредили по поводу казни американских наёмников

России надо действовать так, чтобы украинская политика Джозефа Байдена была дискредитирована, и этому поможет смертный приговор американским наёмникам, считает эксперт Владимир Васильев.

Третий американец "пропал без вести" на Украине

Обнаружился третий американец, которого Госдепартамент идентифицировал как "пропавшего без вести" на Украине .

Это ветеран морской пехоты США Грэди Курпаси, как подтвердила CNN его жена.

Джордж Хит — друг семьи Курпаси, сообщил CNN, что ему и другим членам "иностранного легиона" было поручено занять наблюдательный пункт в конце апреля под Херсоном. Примерно в то же время Курпаси перестал общаться со своей женой и друзьями в США.

"Целью Курпаси не было участвовать в перестрелках и делать подобные вещи, когда он отправился в Украину", — сказал Хит.

Госдепартамент пока не связывался с МИД РФ

Государственный департамент заявил, что ему известно о третьем "пропавшем" американце, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга для прессы в четверг.

Прайс добавил, что его ведомство находится в контакте с семьями двух других граждан США, которые были захвачены в плен армией ДНР недалеко от Харькова, а также с украинскими властями и Международным комитетом Красного Креста. Но все они не могут подтвердить сообщения о пленении американцев.

В четверг в Сети появилось фото 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюна в кузове российского военного грузовика. CNN идентифицировал "коробку с едой" на фото, из которой вывалились консервные банки, как "скумбрия с овощами", изготовленная российским производителем продуктов питания.

Прайс сказал, что США не связывались с Россией по поводу предположительно захваченных американских граждан, потому что у Вашингтона нет "веских оснований" полагать, что они в плену.

Адмирал США предупредил Россию: "Подумай дважды"

Американские наёмники могут быть приговорены к смертной казни в ДНР, как это было сделано в отношении двух наёмников из Великобритании и марокканца.

Политический эксперт Владимир Соловьев в своей программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" заявил, что суд над американскими солдатами будет основан на этом прецеденте, и им будет вынесен смертный приговор.

В ответ на это адмирал США в отставке Джеймс Ставридис предупредил, что приговор американским солдатам будет серьёзной "неправильной оценкой".

"В море ошибочных суждений казнь американцев была бы чем-то особенным. Подумай дважды, Россия", — написал Ставридис в "Твиттер".

Пленение и смертный приговор американцам будут работать против Байдена

Как сказал Pravda.Ru главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, в США нарастает оппозиция санкционной политике Джозефа Байдена, которая ухудшает экономическое положение американцев. И в этом же ключе будет работать фактор пленения и смертного приговора американцев.

В информационной войне против США, подчеркнул эксперт, нам надо говорить американцам в соцсетях что:

санкционная политика — это игра не в одни ворота;

Россия выступает за дипломатическое решение конфликта, но этому сегодня препятствует администрация Байдена.

Также следует играть на растущих противоречиях, которые сегодня есть между Соединенными Штатами Америки и их европейскими союзниками, и говорить, что Европа не очень заинтересована в этом конфликте и несёт больший экономический ущерб по сравнению с США.

Владимир Васильев полагает, что надо сеять сомнения среди американцев относительно того, в какой степени администрация Байдена, вообще, адекватно оценивает ситуацию на Украине и вокруг Украины.

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