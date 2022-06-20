Мирошник: "Около 20 мирных жителей вышли с территории "Азота"

Около 20 мирных граждан самостоятельно вышли с территории химического завода "Азот" в Северодонецке.

Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Выход мирного анселения с химкомбината сдерживается постоянными обстрелами артиллерии ВСУ.

Ранее подполковник Андрей Марочко сообщил, что бандеровцы и наёмники начинают вести переговоры о сдаче в плен и вывешивают белые флаги.

Также сообщается, что подразделения ЛНР продвигаются к Лисичанску, в ближайшие часы там ожидаются изменения в расстановке сил.