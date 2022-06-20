Около 20 мирных граждан самостоятельно вышли с территории химического завода "Азот" в Северодонецке.
Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
Выход мирного анселения с химкомбината сдерживается постоянными обстрелами артиллерии ВСУ.
Ранее подполковник Андрей Марочко сообщил, что бандеровцы и наёмники начинают вести переговоры о сдаче в плен и вывешивают белые флаги.
Также сообщается, что подразделения ЛНР продвигаются к Лисичанску, в ближайшие часы там ожидаются изменения в расстановке сил.
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Силам РФ сдался ещё один военный ВСУ.