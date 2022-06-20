Посол Мирошник заявил о продвижении сил ЛНР к Лисичанску

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что армия Луганской Народной Республики продвигается к Лисичанску.

"Наши подразделения активно продвигаются с юга в сторону Лисичанска", — сообщил посол.

По словам Мирошника, бои идут около населённых пунктов Николаевка, Новоивановка, Мирная Долина и Белая Гора.

После того, как Вооружённые силы РФ ударили ракетами "Калибр" по командному пункту ВСУ в районе села Широкая Дача (Днепропетровская область) и уничтожили 57 украинских офицеров, подразделения армии Украины "оказались фактически обезглавлены" и уже не так активно реагируют на действия сил ЛНР, отметил посол.

Ранее руководитель оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктор Бондарев заявил, что после уничтожения пункта управления армии Украины боевики ВСУ начнут сдаваться в плен целыми подразделениями.