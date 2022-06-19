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Бондарев: после уничтожения командования ВСУ военные начнут сдаваться в плен

Силовые структуры

Ликвидация пункта управления армии Украины поспособствует сдаче в плен боевиков ВСУ целыми подразделениями.

Бондарев: после уничтожения командования ВСУ военные начнут сдаваться в плен

Об этом сообщил руководитель оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктор Бондарев.

Ранее Минобороны России сообщило, что ракетами "Калибр" нанесён удар по пункту управления ВСУ в районе населённого пункта Широкая Дача в Днепропетровской области. В этот момент там проходило совещание командного состава группировки войск "Александрия". Ракетным ударом ликвидировано более 50 генералов и офицеров украинской армии.

"Сегодняшние события поспособствуют более активной сдаче украинских военнослужащих в плен целыми подразделениями. Те, кому ещё есть что терять, уже задумываются о неутешительных для ВСУ перспективах дальнейшего сопротивления", — отметил сенатор.

Россия не раз обращалась к боевикам с призывом сложить оружие, подчеркнул Бондарев. РФ не нужна кровь, не нужна ликвидация солдат ради самого уничтожения, подытожил эксперт.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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