Ликвидация пункта управления армии Украины поспособствует сдаче в плен боевиков ВСУ целыми подразделениями.
Об этом сообщил руководитель оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктор Бондарев.
Ранее Минобороны России сообщило, что ракетами "Калибр" нанесён удар по пункту управления ВСУ в районе населённого пункта Широкая Дача в Днепропетровской области. В этот момент там проходило совещание командного состава группировки войск "Александрия". Ракетным ударом ликвидировано более 50 генералов и офицеров украинской армии.
"Сегодняшние события поспособствуют более активной сдаче украинских военнослужащих в плен целыми подразделениями. Те, кому ещё есть что терять, уже задумываются о неутешительных для ВСУ перспективах дальнейшего сопротивления", — отметил сенатор.
Россия не раз обращалась к боевикам с призывом сложить оружие, подчеркнул Бондарев. РФ не нужна кровь, не нужна ликвидация солдат ради самого уничтожения, подытожил эксперт.
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