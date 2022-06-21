Депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев объяснил продолжающиеся обстрелы Донецка тем, что у ВСУ всё ещё существует физическая возможность выпускать снаряды по мирному населению.
По его словам, происходят эти обстрелы лишь по этой причине.
"Если Авдеевский район не будет взят российскими войсками, эти обстрелы не прекратятся”, — цитирует эксперта Украина. ру.
Парламентарий уточнил, что взятие Авдеевки сегодня стоит на повестке дня и должно случиться в самое ближайшее время. Как только этот город освбодят от бандеровцев, в Донецк больше не будут прилетать снаряды, поскольку эшелон обороны боевиков сдвинется вглубь Украины.
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Силам РФ сдался ещё один военный ВСУ.