Матвейчев об "Азоте": “Нацистские крысы выползут из подвала с белыми флагами"

Украина не сможет "сделать" вторую "Азовсталь”, а боевики в убежище "Азота” не продержатся и полмесяца.

Об этом сообщил политолог Олег Матвейчев в интервью ФАН.

Киев опять сорвал все переговоры по гумкоридорам, напомнил он.

"Объяснение этому простое: Киеву недостаточно "Азовстали” и он решил повторить историю. Здесь даже нечего сказать, это мизерное количество времени, потраченное в ожидании чуда. Чуда просто не произойдет, и все нацистские крысы выползут из подвала с белыми флагами”, — заявил эксперт.

Он отметил, что химзавод "Азот” гораздо меньше "Азовстали" и там нет таких длинных подземных ходов и запасов, чтобы боевики смогли продержаться.

"Не думаю, что произойдет что-то необычное. Всколыхнут информационное поле, выйдут и сдадут оружие, вот и всё”, — подчеркнул аналитик.

Киев по-прежнему рассчитывает на Запад, уверен Матвейчев. Правда, большая часть этой помощи уничтожается "оптом".

На Украине всё ещё думают, что Запад продолжает интересоваться её проблемами. Поэтому Зеленский тянет время, ожидая поставок вооружения. Но ничего им не привезут, подытожил политолог.