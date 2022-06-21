На продуктовом складе Украины в Одессе обнаружены блоки авиационных ракет ВСУ

Ранее украинские СМИ начали распространять информацию, что ВС РФ, нанёсшие ракетный удар по объектам военной инфраструктуры в Одессе, поразили гражданский объект, в частности, склад с продовольствием. При этом на размещённых фотографиях склада замечено оружие вместо продовольственных запасов.

На фотографии запечатлены украинские военные, которые занимаются тушением пожара и разбором завалов. В правом нижнем углу фото можно увидеть вооружение, хранящееся на складе "продовольствия". Предположительно, это блоки для пуска неуправляемых авиационных ракет УБ-32 и Б-8В20А.

"Не разберу, у ноги правого пожарного — это мука или сахар? — иронизирует военный корреспондент Издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц, размещая указанное фото в своем Telegram-канале. — "Злые языки" утверждают, что на фото разбитого Россией "продовольственного склада" в Одессе — не сахар и даже не мука. А блоки неуправляемых авиационных ракет УБ-32 и Б-8В20А. Наговаривают наверно".