Политолог Кошкин: угроза смертного приговора напугала наёмников на Украине

Политолог Андрей Кошкин заявил, что смертные приговоры, вынесенные воюющим на стороне Украины наёмникам в ДНР, напугали иностранных бойцов.

Во вторник, 21 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на американских наёмников Александра Дрюке и Энди Хьюна, попавших в плен на Украине, не распространяется Женевская конвенция о военнопленных, поэтому они могут быть приговорены к смертной казни.

Кошкин напомнил, что ранее суд в ДНР вынес смертный приговор трём наёмникам — двум британцам и одному марокканцу.

"Принятие приговора смертной казни в значительной степени "осушило ручеёк" прибытия наёмников на территорию Украины. Сейчас все стали жаловаться, потому что они хотят оттуда вырваться, а вырваться с передовой не так просто. Они заключили контракты до завершения спецоперации. Смертный приговор образумил всех тех, кто хотел пострелять на сафари и получить большие деньги", — заявил политолог в беседе с изданием "Журналистская правда".

По мнению другого политолога — Сергея Карнаухова - иностранные наёмники приехали на Украину, чтобы участвовать в "коммерческом сафари" — охоте на ни в чём не повинных мирных граждан, поэтому смертные приговоры, вынесенные им в ДНР и ЛНР, послужат уроком всем наёмным боевикам и наглядно продемонстрирует, что все их преступные деяния не уйдут от справедливого наказания.