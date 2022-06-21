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Сдавшиеся в Херсоне срочники ВСУ захотели жить в России

Силовые структуры

В Херсоне срочники Вооружённых сил Украины пришли в российскую военную комендатуру, чтобы сдаться. Они попросили не обменивать их и выдать гражданство РФ.

Сдавшиеся в Херсоне срочники ВСУ захотели жить в России

"Хотим обратиться к российским властям: мы не хотим на обмен, хотим остаться здесь, жить в мире, получить российское гражданство и помогать России бороться с нацизмом", — цитирует РИА Новости слова призывников Бойко и Невзглядова.

Солдаты рассказали, что им выдали на работе повестки в армию и пригрозили тремя годами лишения свободы за уклонение от призыва.

Ранее стало известно, что на службу в ВСУ призывают украинцев, у которых выявлены серьёзными проблемы со здоровьем. В Одессе повестки о призыве на военную службу вручают даже отдыхающим на пляже гражданам. По словам депутата Верховной Рады Давида Арахамии, киевский режим планирует мобилизовать ещё два миллиона человек.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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