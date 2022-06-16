На службу в украинскую армию призывают граждан, у которых выявлены серьёзными проблемы со здоровьем, пишет "Русская Весна" со ссылкой на начмеда 57-й бригады ВСУ.
Отмечается, что Кропивницкий территориальный центр комплектования мобилизует "всех подряд", в том числе людей с заболеваниями сердца.
"Люди, испытывающие проблемы с аортальным и митральным клапанами, которым были имплантированы соответствующие протезы, стали попадать под украинский призыв", — сообщает издание.
По данным начмеда 57-й бригады ВСУ, граждан с постинфарктным стентированием тоже мобилизуют в армию Украины.
Ранее депутат Верховной Рады Давид Арахамия заявил, что ВСУ ежедневно теряют в Луганской и Донецкой Народных Республиках ранеными и убитыми до 1000 солдат. Как пояснил политик, потери среди украинских военных существенно выросли за последние несколько недель. При этом он подчеркнул: в украинскую армию планируется мобилизовать ещё 2 миллиона человек "для продолжения борьбы".
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