Начмед бригады ВСУ: Украина мобилизует граждан с тяжёлыми заболеваниями

На службу в украинскую армию призывают граждан, у которых выявлены серьёзными проблемы со здоровьем, пишет "Русская Весна" со ссылкой на начмеда 57-й бригады ВСУ.

Отмечается, что Кропивницкий территориальный центр комплектования мобилизует "всех подряд", в том числе людей с заболеваниями сердца.

"Люди, испытывающие проблемы с аортальным и митральным клапанами, которым были имплантированы соответствующие протезы, стали попадать под украинский призыв", — сообщает издание.

По данным начмеда 57-й бригады ВСУ, граждан с постинфарктным стентированием тоже мобилизуют в армию Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Давид Арахамия заявил, что ВСУ ежедневно теряют в Луганской и Донецкой Народных Республиках ранеными и убитыми до 1000 солдат. Как пояснил политик, потери среди украинских военных существенно выросли за последние несколько недель. При этом он подчеркнул: в украинскую армию планируется мобилизовать ещё 2 миллиона человек "для продолжения борьбы".