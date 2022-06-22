Замглавы ВГА Стремоусов: украинская армия отодвигается от Херсонской области

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг информацию о продвижении Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию региона.

По его словам, жители Херсонской области должны успокоиться, ведь Киев распространяет ложную информацию о том, что украинские боевики якобы заняли населённый пункт Киселёвка.

"Это всё неправда. Я как раз знаю, что украинская армия отодвигается. В городе Херсоне всё хорошо", — отметил Стремоусов.

Замглавы ВГА подчеркнул: ситуация в регионе "объективно изменяется", однако для полной стабилизации необходимо дополнительное время.

Ранее Стремоусов заявлял, что попытки ВСУ прорваться на территорию Херсонской области обречены на провал и сродни самоубийству. Как пояснил представитель военно-гражданской администрации, регион расположен в степной зоне, поэтому украинская армия не в силах проводить здесь боевые операции.