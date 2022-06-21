Попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться на территорию Херсонской области обречены на провал и сродни самоубийству. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
Он напомнил, что Херсонская область — это степная зона. По его словам, здесь провалились несколько боевых операций ВСУ. Стремоусов также подчеркнул: ударной силы у украинских войск уже нет, а солдаты не хотят умирать за режим, выстроенный президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Любые действия, которые начинаются украинской стороной, обречены и сродни самоубийству", — сказал замглавы ВГА в интервью РИА Новости.
Кроме того, Стремоусов добавил, что боевой дух армии Украины подорван.
Как пояснил представитель военно-гражданской администрации, сейчас в Херсонской области спокойная обстановка, ведь многие жители региона уже не поддаются воздействию украинской пропаганды.
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