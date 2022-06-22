Ситуация на линиях столкновения с нацбатами и ВСУ непростая, рассказал волонтёр и гуманитарщик Артур Закиров. По его словам, если армия России полностью обеспечена всем необходимым, то добровольцам приходится нелегко.
По словам Закирова, он помогает мирным жителям Новороссии ещё с 2015 года, но сейчас в Донбассе наступает переломный момент.
По словам добровольца, волонтёры испытывают нехватку спецоборудования, а иногда и элементарных вещей. Закиров уточнил, что, например, остро недостаёт техники для наблюдения:
"Тот список, который я привёл нужен в первую очередь! Без формы и разгрузок ещё можно, а без средств связи, средств наблюдения и разведки сейчас нельзя! Против нас стоит жестокий, мотивированный и хорошо оснащённый враг. Нехватка всего вышеперечисленного оплачивается всегда только одним — кровью и жизнями наших бойцов", — пояснил Закиров в беседе с argumenti. ru.
По словам волонтёра, группа добровольцев закупает необходимое на пожертвования. Как подчеркнул Закиров, не бывает "маленькой или большой" помощи.
"Сейчас, пожалуй, наступает самый переломный момент! И от помощи каждого из нас зависит и положение на фронте, и жизни наших бойцов, и в конечном счёте от каждого из нас зависит, как скоро на Донбассе наступит долгожданный мир", — резюмировал волонтёр.
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