Волонтёр Закиров: добровольцам в ДНР не хватает оптики и раций — враг оснащён

Ситуация на линиях столкновения с нацбатами и ВСУ непростая, рассказал волонтёр и гуманитарщик Артур Закиров. По его словам, если армия России полностью обеспечена всем необходимым, то добровольцам приходится нелегко.

По словам Закирова, он помогает мирным жителям Новороссии ещё с 2015 года, но сейчас в Донбассе наступает переломный момент.

По словам добровольца, волонтёры испытывают нехватку спецоборудования, а иногда и элементарных вещей. Закиров уточнил, что, например, остро недостаёт техники для наблюдения:

квадрокоптеров,

тепловизоров,

приборов ночного видения,

прицелов,

биноклей,

раций (аналоговые и цифровые),

внешних аккумуляторов,

генераторов.

"Тот список, который я привёл нужен в первую очередь! Без формы и разгрузок ещё можно, а без средств связи, средств наблюдения и разведки сейчас нельзя! Против нас стоит жестокий, мотивированный и хорошо оснащённый враг. Нехватка всего вышеперечисленного оплачивается всегда только одним — кровью и жизнями наших бойцов", — пояснил Закиров в беседе с argumenti. ru.

По словам волонтёра, группа добровольцев закупает необходимое на пожертвования. Как подчеркнул Закиров, не бывает "маленькой или большой" помощи.

"Сейчас, пожалуй, наступает самый переломный момент! И от помощи каждого из нас зависит и положение на фронте, и жизни наших бойцов, и в конечном счёте от каждого из нас зависит, как скоро на Донбассе наступит долгожданный мир", — резюмировал волонтёр.