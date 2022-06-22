Продолжается спецоперация России на Украине, в ходе которой уничтожаются военные объекты, техника и живая сила противника. Среди боевого арсенала ВС РФ — тяжёлая огнемётная система (ТОС) "Солнцепёк".
В ходе очередной атаки система выжигает позиции украинских военных в Донбассе. Кадры работы ТОС-1А "Солнцепёк" опубликованы изданием "Русская весна". В зоне операции работает группировка "Отважных" ВС РФ.
Ранее сообщалось о новом военном достижении российской армии: части ВСУ в районе Горского и Золотого попали в новый котёл.
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