ТОС-1А "Солнцепёк" группировки "О" ВС РФ выжигает позиции ВСУ в Донбассе

Продолжается спецоперация России на Украине, в ходе которой уничтожаются военные объекты, техника и живая сила противника. Среди боевого арсенала ВС РФ — тяжёлая огнемётная система (ТОС) "Солнцепёк".

В ходе очередной атаки система выжигает позиции украинских военных в Донбассе. Кадры работы ТОС-1А "Солнцепёк" опубликованы изданием "Русская весна". В зоне операции работает группировка "Отважных" ВС РФ.

Ранее сообщалось о новом военном достижении российской армии: части ВСУ в районе Горского и Золотого попали в новый котёл.