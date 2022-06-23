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Вице-премьер Украины Верещук: в плену у РФ находится две тысячи солдат ВСУ

Силовые структуры

Украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что всего около двух тысяч военнослужащих ВСУ попали в плен российской армии.

Вице-премьер Украины Верещук: в плену у РФ находится две тысячи солдат ВСУ

Об этом она сообщила на прямом эфире телеканала "Украина 24”.

Киев регулярно обращался в МККК, после чего Международный комитет Красного Креста связался с РФ и "частично подтвердил” эту информацию.

"В результате, по подтвержденным данным, на сегодняшний день около двух тысяч украинских солдат находятся в российском плену”, — заявила Верещук.

Однако ещё почти месяц назад президент Украины Владимир Зеленский признал, что 2,5 тысячи военнослужащих украинской армии сдались в плен объединённым силам только на металлургическом предприятии "Азовсталь” в Мариуполе.

По данным российской стороны, в плену на сегодня находится примерно восемь тысяч украинских боевиков. Это число каждый день продолжает расти.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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