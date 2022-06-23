Стремоусов о перспективах контрнаступления ВСУ на Харьков: и смех и грех

Все контрнаступления на Харьковскую область, о которых говорят власти Киева, лишь информационный шум и попытка запугать мирных граждан, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, у ВСУ нет никаких перспектив в этом направлении.

По словам его словам, такими заявлениями представители киевского режима пытаются вселить страх в жителей региона, но они уже перестали реагировать.

"Даже страх и любопытство иногда начинают уставать. Люди устали от этих постоянных угроз наступлений. С одной стороны, это вызывает смех, а с другой — грех. Ведь все попытки наступлений украинской армии заканчиваются большими и бесполезными потерями в их рядах", — пояснил замглавы ВГА РИА Новости.

Как уточнил Стремоусов, все попытки ВСУ перейти на атакующие позиции закончились "ничем".