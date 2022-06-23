Все контрнаступления на Харьковскую область, о которых говорят власти Киева, лишь информационный шум и попытка запугать мирных граждан, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, у ВСУ нет никаких перспектив в этом направлении.
По словам его словам, такими заявлениями представители киевского режима пытаются вселить страх в жителей региона, но они уже перестали реагировать.
"Даже страх и любопытство иногда начинают уставать. Люди устали от этих постоянных угроз наступлений. С одной стороны, это вызывает смех, а с другой — грех. Ведь все попытки наступлений украинской армии заканчиваются большими и бесполезными потерями в их рядах", — пояснил замглавы ВГА РИА Новости.
Как уточнил Стремоусов, все попытки ВСУ перейти на атакующие позиции закончились "ничем".
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