Подразделения Луганской Народной Республики при поддержке российских военных активно продвигаются с юга в сторону Лисичанска.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР, бойцы освободили посёлок Волчеяровка, расположенный на берегах реки Беленькой (приток Северского Донца). Населённый пункт находится примерно в 12-13 километрах от Лисичанска.
"Волчеяровка практически освобождена, проходят зачистки. Идёт активнейшее продвижение союзных сил с юга в сторону Лисичанска", — сказал источник.
В среду, 22 июня, руководитель Чечни Рамзан Кадыров пообещал в самое ближайшее время объявить о блокировке Лисичанска. За ней последует зачистка города от украинских националистов, пояснил политик.
Ранее посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что армия ЛНР ведёт бои с ВСУ в районе населённых пунктов Николаевка, Мирная Долина, Белая Гора и Новоивановка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.