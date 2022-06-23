Союзные силы ЛНР и РФ активно продвигаются к Лисичанску с юга

Подразделения Луганской Народной Республики при поддержке российских военных активно продвигаются с юга в сторону Лисичанска.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР, бойцы освободили посёлок Волчеяровка, расположенный на берегах реки Беленькой (приток Северского Донца). Населённый пункт находится примерно в 12-13 километрах от Лисичанска.

"Волчеяровка практически освобождена, проходят зачистки. Идёт активнейшее продвижение союзных сил с юга в сторону Лисичанска", — сказал источник.

В среду, 22 июня, руководитель Чечни Рамзан Кадыров пообещал в самое ближайшее время объявить о блокировке Лисичанска. За ней последует зачистка города от украинских националистов, пояснил политик.

Ранее посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что армия ЛНР ведёт бои с ВСУ в районе населённых пунктов Николаевка, Мирная Долина, Белая Гора и Новоивановка.