Баширов: Лисичанск возьмут за две недели — дальше развилка

Союзные силы возьмут под контроль Лисичанск в ближайшие две недели, а затем предстоит решать, что делать дальше. Таким прогнозом поделился политолог Марат Баширов со ссылкой на собственные источники.

"Лисичанск возьмут за 10-14 дней. Прогноз знакомых парней. А это означает, что к середине июля донецкая группировка ВСУ перестанет существовать. … А дальше развилка: куда дальше или остановка?" — написал эксперт в своём Телеграм-канале.

Ранее полковник НМ ЛНР Андрей Марочко подтвердил, что группа ВСУ в Лисичанске попала в оперативное окружение, однако о полном окружении, по его словам, говорить пока рано.