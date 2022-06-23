Союзные силы возьмут под контроль Лисичанск в ближайшие две недели, а затем предстоит решать, что делать дальше. Таким прогнозом поделился политолог Марат Баширов со ссылкой на собственные источники.
"Лисичанск возьмут за 10-14 дней. Прогноз знакомых парней. А это означает, что к середине июля донецкая группировка ВСУ перестанет существовать. … А дальше развилка: куда дальше или остановка?" — написал эксперт в своём Телеграм-канале.
Ранее полковник НМ ЛНР Андрей Марочко подтвердил, что группа ВСУ в Лисичанске попала в оперативное окружение, однако о полном окружении, по его словам, говорить пока рано.
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