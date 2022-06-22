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Марочко: при попытке прорыва из Золотого ликвидирована группа наёмников

Силовые структуры

При попытке прорыва из окружённого населённого пункта Золотое была ликвидирована группа иностранных наёмников. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Марочко: при попытке прорыва из Золотого ликвидирована группа наёмников

По его словам, один из уничтоженных наёмников был инструктором.

Также были взяты очень ценные "трофеи" иностранного производства и получена ценная разведывательная информация, добавил военный.

Ранее сегодня в ЛНР подтвердили, что группа украинских военных взята в окружение в районе Горского-Золотого под Лисичанском. Позже появилось сообщение, что в оперативное окружение попала и группировка ВСУ в самом Лисичанске, однако о полном окружении говорить пока рано.

Ранее аналитик Юрий Подоляка предположил, что сейчас встанет вопрос, смогло ли украинское командование вывести хоть кого-то из этого котла, и будет ли ВСУ продолжать сражение за перешеек, соединяющий Северск с Лисичанском.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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