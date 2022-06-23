США готовили HIMARS к применению на Украине за месяц до спецоперации РФ

США начали готовить ракетные установки HIMARS к применению на Украине за месяц до начала специальной операции России.

Согласно информации по государственным закупкам Штатов, корпус американских морских пехотинцев ещё в январе 2022 года объявил тендер о переоборудовании 223 армейских грузовых машин MTVR в автомобили перезаряжания для этих установок.

Стоимость контракта в документе не указывается, так как он является запросом ценовых предложений (то есть государственный заказчик ждёт предложения от исполнителей, из которых выбирает наиболее выгодное), сообщает RT.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины приступили к обучению на первых 4 РСЗО HIMARS. Вашингтон анонсировал поставку этого вооружения до конца июня.