Российские военные за прошедшие сутки уничтожили новый взвод американских гаубиц М-777 на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, ракетные войска РФ нанесли удары по реактивным системам залпового огня (РСЗО) "Смерч", принадлежащим ВСУ.
"Ракетные войска и артиллерия поразили взвод 155-миллиметровых гаубиц М-777 на острове Кубанский и взвод РСЗО "Смерч" в районе населённого пункта Новопокровское в ДНР", — подтвердили в Минобороны.
В ведомстве также подчеркнули: Вооружённые силы РФ уничтожили три мобильных пункта управления беспилотными летательными аппаратами на территории Николаевской области Украины.
Ранее военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок заявил, что украинские солдаты не в силах самостоятельно ремонтировать американские гаубицы М-777, так как США не предоставляют им необходимые запчасти.
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