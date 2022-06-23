Армия РФ уничтожила на Украине новый взвод американских гаубиц М-777

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили новый взвод американских гаубиц М-777 на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, ракетные войска РФ нанесли удары по реактивным системам залпового огня (РСЗО) "Смерч", принадлежащим ВСУ.

"Ракетные войска и артиллерия поразили взвод 155-миллиметровых гаубиц М-777 на острове Кубанский и взвод РСЗО "Смерч" в районе населённого пункта Новопокровское в ДНР", — подтвердили в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули: Вооружённые силы РФ уничтожили три мобильных пункта управления беспилотными летательными аппаратами на территории Николаевской области Украины.

Ранее военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок заявил, что украинские солдаты не в силах самостоятельно ремонтировать американские гаубицы М-777, так как США не предоставляют им необходимые запчасти.