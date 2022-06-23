США не желают сами воевать и никогда не нападут на Российскую Федерацию.
Об этом сообщил политолог и аналитик Ростислав Ищенко. Он отметил, что Штаты, хотят заниматься лишь поставками оружия воюющим странам.
"Они совершенно искренне говорят, что не хотят с нами воевать, потому что прекрасно понимают, что для них это означает уничтожение", — заявил эксперт.
Правда, для РФ война с США тоже не сулит ничего хорошего, цитирует политолога "Военное дело".
По его словам, Вашингтон совсем не против, чтобы Москва воевала. Однако сами американцы воевать боятся и нападать ни на кого не собираются.
Ищенко уверен, что Белый дом очень хочет, чтобы Китай воевал с Тайванем, Россия с ЕС, а Израиль с Ираном. А сами США будут только заниматься поставками оружия и собирать дивиденты.
Также аналитик не исключает, что война между РФ и Штатами всё же может состояться.
"Но это будет война случайности. Война потери контроля над процессом повышения ставок в политической игре", — подытожил обозреватель и подчеркнул, что воевать с Россией не в их интересах.
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