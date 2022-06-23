Киев нанёс первый удар американской РСЗО M142 Himars

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее сообщал о прибытии в страну ракет M142 Himars.

Позже он сообщил и о первом применении этих ракетных систем залпового огня.

О целях, по которым ударило американское вооружение, пока известно мало, передаёт информпортал NVL, но сказано, что удары приходились по объектам, расположенным в акватории Чёрного моря.

Четыре комплекса привезли из Польши, а ещё четыре в распоряжение ВСУ поступят в течение месяца. До конца июля такое же оружие прибудет из Великобритании и Германии. Официально эту информацию МО РФ пока не подтвердило.

Сейчас на вооружении боевиков ракеты с дальностью до 70 километров. США хочет снабдить Киев дальнобойными ракетами с дальностью до 500 км.