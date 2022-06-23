Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее сообщал о прибытии в страну ракет M142 Himars.
Позже он сообщил и о первом применении этих ракетных систем залпового огня.
О целях, по которым ударило американское вооружение, пока известно мало, передаёт информпортал NVL, но сказано, что удары приходились по объектам, расположенным в акватории Чёрного моря.
Четыре комплекса привезли из Польши, а ещё четыре в распоряжение ВСУ поступят в течение месяца. До конца июля такое же оружие прибудет из Великобритании и Германии. Официально эту информацию МО РФ пока не подтвердило.
Сейчас на вооружении боевиков ракеты с дальностью до 70 километров. США хочет снабдить Киев дальнобойными ракетами с дальностью до 500 км.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.