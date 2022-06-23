Онуфриенко: во французских САУ Caesar нет ничего секретного для изучения

Во французских самоходных установках Caesar нет ничего ценного для изучения российскими оружейными специалистами. Такое мнение высказал военный эксперт и блогер Михаил Онуфриенко.

Он отметил в эфире канала "Россия 1", что уже не первый месяц мы видим колоссальное количество самого разнообразного оружия, а о ПТРК и ПЗРК вообще даже никто не вспоминает. То оружие, которое попадает на фронт, неизбежно будет попадать в наши руки абсолютно целое и в хорошем состоянии, добавил аналитик.

Но, во-первых, вряд ли французский адвокат может знать, что оно после захвата отправлено на "Уралвагонзавод" для изучения, заметил собеседник канала. А во-вторых, в этих САУ нет ничего военного, что требовало бы такого тщательного изучения.

"Безусловно, любые военные единицы изучаются. Но ценность для отправки на "Уралвагонзавод" по меньшей мере сомнительна, потому что орудие — это старая буксируемая французская пушка. А шасси — это вообще не секретная информация, её полно. И САУ "Цезарь" выпускались за эти годы на минимум полудюжине шасси, самых разнообразных", — заключил Онуфриенко.

Ранее появилась информация от адвоката и политика Режиса де Кастелино о том, что две поставленные недавно Украине САУ Caesar уже захвачены армией РФ целыми и невредимыми и якобы изучаются на "Уралвагонзаводе".