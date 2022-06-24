Командир Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных заявил, что союзные силы выбили украинские войска из населённого пункта Золотое. При отступлении украинцы бросили свой флаг, сообщает РИА Новости.
В четверг, 23 июня посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сказал, что армии ЛНР и России блокировали сёла Горское и Золотое, откуда на протяжении восьми лет Вооружённые силы Украины обстреливали территорию республики. Теперь Народная милиция продвигается к Лисичанску, где сосредоточены 5-7 тысяч украинских солдат.
"Вот это в Золотом, "старые наши знакомые" — 108-й отдельный горно-штурмовой батальон — потеряли своё знамя, не забрали с собой. Кто-то защищал до конца, он уже умер", — сказал Полуполтинных и продемонстрировал флаг.
В настоящее время союзные войска зачищают Горское и Золотое.
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