Армия Украины бросила свой флаг при отступлении из Золотого

Командир Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных заявил, что союзные силы выбили украинские войска из населённого пункта Золотое. При отступлении украинцы бросили свой флаг, сообщает РИА Новости.

В четверг, 23 июня посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сказал, что армии ЛНР и России блокировали сёла Горское и Золотое, откуда на протяжении восьми лет Вооружённые силы Украины обстреливали территорию республики. Теперь Народная милиция продвигается к Лисичанску, где сосредоточены 5-7 тысяч украинских солдат.

"Вот это в Золотом, "старые наши знакомые" — 108-й отдельный горно-штурмовой батальон — потеряли своё знамя, не забрали с собой. Кто-то защищал до конца, он уже умер", — сказал Полуполтинных и продемонстрировал флаг.

В настоящее время союзные войска зачищают Горское и Золотое.