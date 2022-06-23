Мирошник: НМ ЛНР взяла в блокаду Горское и Золотое

Подразделения Народной милиции ЛНР взяли в блокаду города Горское и Золотое.

"Это те населенные пункты, по которым на протяжении восьми лет били батареи", — сообщил посол в ЛНР Родион Мирошник.

Отмечается, что всего в Горском и Золотом окружено до 2000 солдат и офицеров противника.

По словам Мирошника, приходят сообщения, что украинские войска в Горском и Золотом подают сигналы о готовности к сдаче в плен.

Также сообщается, что утром были освобождены города Золотое-3 и Золотое-4.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в рядах ВСУ, попавших в окружение у населённых пунктов Горское и Золотое, наблюдается "настоящая паника". Заградотряды не дают им сдаться.