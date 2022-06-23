Подразделения Народной милиции ЛНР взяли в блокаду города Горское и Золотое.
"Это те населенные пункты, по которым на протяжении восьми лет били батареи", — сообщил посол в ЛНР Родион Мирошник.
Отмечается, что всего в Горском и Золотом окружено до 2000 солдат и офицеров противника.
По словам Мирошника, приходят сообщения, что украинские войска в Горском и Золотом подают сигналы о готовности к сдаче в плен.
Также сообщается, что утром были освобождены города Золотое-3 и Золотое-4.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в рядах ВСУ, попавших в окружение у населённых пунктов Горское и Золотое, наблюдается "настоящая паника". Заградотряды не дают им сдаться.
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