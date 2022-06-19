Завод “Купол” в Ижевске начал создание нового модуля для ЗРК “Тор”

Электромеханический завод "Купол” в Ижевске начал производство нового модуля для ЗРК "Тор”.

Об этом сообщил помощник гендиректора — главного конструктора "Тор” Вячеслав Карташов.

Зенитно-ракетный комплекс будет оснащен новым ПО для сбивания маловысотных целей, заявил помощник генерального директора.

Новая модификация ЗРК "Тор" получит боекомплект вдвое больше предшествующего, рассказал Карташов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Он отметил, что сейчас предприятие приступило к разработке нового модуля, где будут реализованы технические решения, которые отработали в Арктике.

"Тор" — тактический ЗРК, предназначенный для ПВО во время ведения боевых действий, защиты узлов связи, командных пунктов и прочих объектов. Может сбивать воздушные цели и элементы высокоточного оружия.