Пленный ВСУ о приказе устроить теракт в Херсоне: "Надо приступить к ликвидации"

Взятый в плен украинский штаб-сержант Александр Тимко рассказал российским силовикам, что ему было поручено совершить теракт в гостинице Херсона.

Там якобы проживали военнослужащие ВФ РФ.

Комвзвода А1978 55 отдельной артбригады Тимко говорит, что приказ отдал подполковник ВСУ Александр Колесов.

Российские спецслужбы обнаружили и задержали подпольную группу бандеровцев под командованием штаб-сержанта.

"Мне поступила команда, связанная с тем, что в отеле "Дилижанс" живут русские военные, и мне надо приступить к ликвидации. Надо, так сказать, сделать шум и теракт. Я решил провести разведку, чтобы понимать, где и что. Я ходил по улице, наблюдал за движением, за людьми, и вообще, что происходит в гостинице", — рассказывает боевик.

Выяснилось, что в отеле в основном жили не солдаты ВС РФ, а украинцы, приехавшие в Херсон из Николаева, Кривого Рога и прочих городов, пока подконтрольных киевскому режиму.