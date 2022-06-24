Взятый в плен украинский штаб-сержант Александр Тимко рассказал российским силовикам, что ему было поручено совершить теракт в гостинице Херсона.
Там якобы проживали военнослужащие ВФ РФ.
Комвзвода А1978 55 отдельной артбригады Тимко говорит, что приказ отдал подполковник ВСУ Александр Колесов.
Российские спецслужбы обнаружили и задержали подпольную группу бандеровцев под командованием штаб-сержанта.
"Мне поступила команда, связанная с тем, что в отеле "Дилижанс" живут русские военные, и мне надо приступить к ликвидации. Надо, так сказать, сделать шум и теракт. Я решил провести разведку, чтобы понимать, где и что. Я ходил по улице, наблюдал за движением, за людьми, и вообще, что происходит в гостинице", — рассказывает боевик.
Выяснилось, что в отеле в основном жили не солдаты ВС РФ, а украинцы, приехавшие в Херсон из Николаева, Кривого Рога и прочих городов, пока подконтрольных киевскому режиму.
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