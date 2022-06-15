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Нацполиция Украины предотвратила теракт против руководства страны

Силовые структуры

Украинская Национальная полиция предотвратила теракт против руководства страны.

Нацполиция Украины предотвратила теракт против руководства страны

Об этом сегодня, 15 июня, сообщило РИА Новости со ссылкой на первого замминистра внутренних дел Украины Евгения Енина.

"Во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства", — заявил замминистра.

Однако никаких подробностей военный чиновник не привел, отметив, что вся информация о предотвращении террористического акта против руководства Украины будет позже

В органах Национальной полиции сейчас работают 123 контрдиверсионные группы, в которых насчитывается не менее 1,5 тыс. человек, сказал Енин. По его словам, свыше 800 человек, подозреваемых в диверсионной и разведывательной деятельности, были задержаны за последние несколько месяцев. Все они переданы в СБУ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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